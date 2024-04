Maria do Céu Antunes tinha deixado o organismo há quase duas décadas, tendo sido directora executiva.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Maria do Céu Antunes volta ao Tagusvalley

A ex-ministra da agricultura do Governo PS, que perdeu as eleições, voltou para os quadros do Tagusvalley, em Abrantes, onde exercia funções antes de ser presidente da Câmara de Abrantes e ministra.

Maria do Céu Antunes tinha deixado o organismo há quase duas décadas, tendo sido directora executiva. A ex governante é formada em bioquímica e tem também formação Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar.