Autarquia terminou 2023 com um passivo de 2,3 milhões de euros e um saldo de gerência de 3,8 milhões de euros. A execução da receita e da despesa fixaram-se, respectivamente, em 88,4% e 77,4%.

Contas da Câmara de Azambuja com resultado negativo de 2,3 milhões de euros

O executivo municipal de Azambuja aprovou, por maioria, em reunião extraordinária o relatório de prestação de contas referente ao exercício de 2023, ano que terminou com um resultado líquido negativo de 2,253 milhões de euros. O documento teve os votos favoráveis do PS (3) e CDU (1) e os votos contra do PSD (2) e Chega (1).

Na apresentação da proposta o presidente do município, Silvino Lúcio, afirmou que a Câmara de Azambuja cumpre a regra do equilíbrio orçamental, que no final de 2023 a autarquia dispunha de uma capacidade de endividamento na ordem dos 18 milhões de euros e que, à semelhança de anos anteriores, continua a pagar aos seus fornecedores a pronto pagamento.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.