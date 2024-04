Distrital de Santarém do PSD quer Vânia Neto em lugar elegível nas Europeias de Junho

A Assembleia Distrital do PSD de Santarém aprovou por unanimidade e aclamação a proposta apresentada pela Comissão Política Distrital do PSD de Santarém que defende a inclusão do nome de Vânia Neto na lista do partido às Eleições Europeias de 9 de Junho, em lugar elegível.

Vânia Neto, militante da concelhia de Santarém onde já foi vereadora do município, é desde dia 10 de Abril eurodeputada do PSD, tendo substituído no Parlamento Europeu Maria da Graça Carvalho, que saiu dessas funções para assumir o cargo de ministra do Ambiente e Energia do Governo de Luís Montenegro. É casada com o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves.

“Vânia Neto, reconhecida pelo seu compromisso, dedicação, pelo seu mérito e excelência, foi escolhida de forma unânime, como uma forte representante do PSD na região para as próximas Eleições Europeias. A sua experiência e competência são valiosos activos que certamente contribuirão para a promoção dos interesses do nosso distrito e do nosso País a nível europeu”, defende o PSD distrital.

Exerceu até ao passado mês de Março as funções de Education Skills & Learning Lead na Microsoft Western Europe, onde foi responsável pela estratégia de competências digitais em Educação e pela relação com as Instituições Europeias, Ministérios da Educação, Universidades e Instituições de Ensino, Professores, Investigadores e Estudantes. Licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, Vânia Neto pertence ao conselho geral do Instituto Politécnico de Santarém.