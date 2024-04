Mais de meio milhão para apoiar associações de Ourém

O município de Ourém aprovou por unanimidade a proposta de apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil para 2024, que define a disponibilização de um valor superior a 500 mil euros ao associativismo local. Este é “o maior valor de sempre”, conforme frisou o presidente do município, Luís Miguel Albuquerque, e revela “um enorme esforço para continuar a apoiar as associações, que são fundamentais no desenvolvimento sustentado e equilibrado do concelho de Ourém”.

A proposta foi presente à reunião de câmara extraordinária de 11 de Abril e contempla um total de 65 candidaturas no âmbito do Associativismo Cultural, Recreativo e Desportivo (com um apoio de 499 505 euros), mais sete candidaturas relacionadas com Associativismo Juvenil (11 171 euros).

“Os dados confirmam a convicção do executivo camarário de que os clubes, associações e colectividades são parceiros sociais de indiscutível interesse público. Com o incremento verificado nos apoios concedidos, o município reconhece o relevante valor social do associativismo, dispondo meios que permitam a viabilização do seu trabalho e premiando o seu esforço e dedicação”, refere a autarquia em comunicado.