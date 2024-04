Torres Novas homenageia antigos presos políticos no aniversário da revolução

Torres Novas vai assinalar os 50 anos da revolução do 25 de Abril de 1974 com um conjunto de actividades que se estendem até Dezembro e que incluem uma homenagem aos antigos presos políticos do concelho, no dia do feriado, pelas 16h30, no Parque da Liberdade. No mesmo dia e local vai realizar-se uma sessão solene pelas 11h00.

O dia 25 de Abril em Torres Novas contará ainda com a inauguração da exposição “Eleições e eleitos em Torres Novas”, nos Paços do Concelho, com o concerto “Filhos da Revolução”, de Júlio Resende, no Teatro Virgínia, e o habitual baile popular, a cargo de Xarepa Band, com porco no espeto, na Praça dos Claras, indica a autarquia em nota de imprensa.

Antes, e “para comemorar os 50 anos da Revolução dos Cravos”, o Teatro Virgínia será palco do espectáculo "Canções para Sempre", com o grupo Xambra, na sexta-feira, 19 de Abril, e da actuação dos La Fontinha, com "Canções de Luta, Canções do Mundo", no dia 24. Ainda em Abril, dia 30, vai ser assinalado o primeiro aniversário do Núcleo Museológico da Central do Caldeirão, com uma visita noturna guiada pelos antigos trabalhadores que faziam piquetes de turno e, em 4 de Maio, o ex-ministro da Justiça e escritor Álvaro Laborinho Lúcio vai apresentar os livros ‘A vida na selva’ e ‘As sombras de uma azinheira’ na biblioteca municipal.

O município de Torres Novas promove ainda dois eventos descentralizados, com o Choral Phydellius a levar, no dia 26, o espectáculo "25 de Abril, 50 anos" à localidade de Lapas, e, em 22 de Junho, a Alcorochel, espectáculos que têm entrada gratuita.

Maio é mês de muitas atividades no CHUDE - Centro Humberto Delgado, assinalando-se, no dia 15, o aniversário de nascimento de Humberto Delgado (15 maio 1906), no dia 18 a apresentação do livro de fotografia “Memórias da Ditadura”, de Fernando Mariano Cardeira, e no dia 27 o fórum ‘Uma rede de museus e lugares de memória da oposição e da resistência à ditadura portuguesa’. Ainda em Maio, a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes recebe no dia 17 a conferência “Certas liberdades. Sexualidades e censura no Estado Novo”, com Isabel Freire e José Pacheco Pereira, e, no dia 25, uma conferência dedicada à importância do mutualismo/associativismo.

Entre os meses de Junho e Dezembro decorrerão várias actividades centradas nos 50 anos do 25 de Abril, com sessões de poesia e testemunhos, conferências, música, cinema, dança, teatro e apresentação de livros, num programa que integra as celebrações do 5 de Outubro e o aniversário do nascimento de Maria Lamas (06 outubro 1893), e que culmina em 15 de Dezembro com o colóquio “Mário Soares e Humberto Delgado, rumo à democracia”, em sessão integrada também nas celebrações do centenário do nascimento de Mário Soares.