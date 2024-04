PSD de Torres Novas acusa PS de ignorar proposta para instalação de painéis solares em edifícios municipais

Proposta feita pelo vereador social-democrata, Tiago Ferreira, no início do actual mandato autárquico continua a ser posta de parte pelos socialistas, afirma o PSD de Torres Novas.

O PSD de Torres Novas afirma numa publicação na sua página na rede social Facebook que o PS que gere com maioria aquele município “ignora a proposta do vereador Tiago Ferreira para a instalação de painéis fotovoltáicos nos edifícios municipais”, sublinhando que os custos com a electricidade aumentaram e alcançaram os 1,2 milhões de euros no ano de 2023.

