Rui Corça anuncia recandidatura à liderança do PSD de Azambuja

Rui Corça é recandidato à concelhia do PSD de Azambuja, apesar das eleições ainda não estarem agendadas. O militante social-democrata, que é também vereador na Câmara de Azambuja, lidera o partido a nível local desde 2020, e considera que está a fazer um bom trabalho, tendo consolidado eleitorado e tendo alcançado em 2021 um dos melhores resultados recentes do partido. “O mandato de 2024 a 2026 é o da conquista, com base no reconhecimento que já atingimos, na verificação pelos nossos concidadãos de que somos diferentes e de como actuamos”, e como tal “vamos preparar as eleições autárquicas de 2025 como nunca em Azambuja”, refere.