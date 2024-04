Câmara de Santarém acabou 2023 sem dívidas a fornecedores e com saldo positivo

Pela primeira vez na sua história, a Câmara de Santarém chegou ao final de um ano civil (2023) sem ter dívidas a fornecedores. Esse feito foi destacado pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), durante a apreciação e votação da prestação de contas municipais do ano de 2023, aprovada por unanimidade na reunião do executivo de 22 de Abril.

Ricardo Gonçalves salientou a trilogia que ilustra a boa saúde financeira da autarquia, assente na redução de impostos municipais, diminuição da dívida e aumento de investimento. O ano de 2023 demonstra a manutenção da estratégia assumida de assegurar a estabilidade financeira e a consolidação orçamental, condições necessárias para garantir a capacidade financeira para usufruir dos fundos europeus do Portugal 2030 e do PRR, para investimentos estruturantes.

A dívida do município em 2023 diminuiu em 4,2 milhões de euros face a 2022, ou seja, uma redução de 12%, situando-se nos 31,8 milhões de euros. Refira-se que, no final de 2011, a dívida municipal estava em 99,7 milhões de euros. Aliás, mais uma vez o municípios chegou ao final do ano com um resultado líquido positivo, no caso de valor de 2,1 milhões de euros, verba que vai ser incorporada no orçamento do corrente ano. A taxa de execução orçamental da receita atingiu os 86,6% e na despesa registou-se uma execução de 79,9%.

As contas de 2023 foram aprovadas por unanimidade, apenas com breves reparos do vereador do Chega, Pedro Frazão, que sublinhou os elevados montantes de despesas com pessoal e com a aquisição de bens e serviços para defender que a autarquia devia apostar mais na prata da casa para determinados serviços, em lugar de os contratar externamente. Deu como exemplos as áreas de jardinagem, resíduos e manutenção de edifícios.

Já a bancada do PS, que tem um acordo de governação com o PSD, considera que as contas são reflexo do bom trabalho conjunto e de gestão das duas forças partidárias, com “evidências muito positivas”. O vereador Nuno Russo disse acreditar que até final do mandato os resultados ainda serão melhores e que tudo farão para que isso aconteça.