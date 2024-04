PS de Santarém celebra o 25 de Abril e homenageia militantes

A concelhia de Santarém do Partido Socialista realizou no dia 21 de Abril um almoço para comemorar os 50 anos do 25 de Abril e os 51 anos da fundação do PS. A iniciativa decorreu no Centro Cultural das Fontainhas e Grainho e contou com a presença do presidente da Federação Distrital de Santarém do PS, Hugo Costa, e dos deputados eleitos pelo círculo eleitoral do distrito.

O encontro reuniu cerca de 150 militantes e simpatizantes. As intervenções estiveram a cargo do presidente da concelhia de Santarém, Diamantino Duarte, e do presidente da distrital, Hugo Costa, que saudaram os homenageados e apelaram à unidade do PS para que o objectivo de voltar a ganhar a presidência da Câmara Municipal de Santarém seja concretizado nas próximas eleições autárquicas.

Após a entrega de diplomas e medalhas aos 12 militantes que em 2024 completam 50 anos de militância, usou da palavra o militante mais antigo, Joaquim Botas Castanho. O ex-vice-presidente da Câmara de Santarém fez um resumo da história do PS de Santarém, partilhou episódios vividos e apelou também à união e à militância de todos com vista à vitória nas autárquicas em Santarém.

FOTOS – PS Santarém