Assembleia comemorativa do 25 de Abril em Alpiarça com participação especial

Alpiarça realizou a Assembleia Municipal Comemorativa do 25 de Abril de 1974 com a participação especial da delegação do município Francês Champigny-Sur-Marne, cidade francesa geminada com Alpiarça desde 2006. Seguiu-se um grande espectáculo de música com Carlos Mendes –"60 anos de canções".

O dia de comemorações terminou com o hastear da bandeira, que contou com a presença da Banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro e do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça.