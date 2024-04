Nova renúncia na bancada do Chega na Assembleia Municipal de Santarém

David Paccetti Correia deixou de ser deputado municipal do Chega em Santarém, em rota de colisão com as estruturas concelhia e distrital do partido. No ano passado, também Pedro Correia renunciara ao cargo.

David Paccetti Correia, eleito do Chega na Assembleia Municipal de Santarém, apresentou a renúncia ao mandato alegando divergências internas e não esconde o seu desagrado na posição que tornou pública. “A gestão política do partido Chega no âmbito distrital e concelhio de Santarém tem vindo a degradar-se sucessivamente desde 2022, tendo chegado ao seu grau mais baixo nos últimos cinco ou seis meses”, refere o agora ex-autarca, que é também presidente do Conselho Pedagógico do Conservatório de Música de Santarém.

“Não tem sido promovido qualquer trabalho político sério, organizado, sistemático que enquadre o trabalho dos deputados municipais da região. Todo o esforço da estrutura tem-se limitado à emissão de soundbites nas redes sociais e na gestão política de clientelas internas. Ora, não foi para isto que em 2021 aceitei integrar a lista de candidatos à Assembleia Municipal de Santarém. Não foi para isto que assumi a função de deputado eleito”, justifica David Paccetti Correia, numa comunicação enviada para a nossa redacção e também publicada nas suas redes sociais.

Referindo que o seu posicionamento sempre se pautou pelo “serviço público” e “trabalho sério”, David Paccetti alega que levou a dedicação até ao extremo das sua possibilidades “perante a evidente degradação das lideranças distrital e concelhia de Santarém”, (…) “tendo sempre no horizonte a enorme relevância da missão do Chega na actual situação da cidade, da região e do país”. No entanto, “confrontado com a manutenção dos problemas existentes, vi-me obrigado, com tristeza, a chegar à conclusão de que se esgotaram as condições políticas para a prossecução do meu mandato”, justifica.

David Paccetti informa que comunicou a renúncia ao mandato ao presidente da Assembleia Municipal de Santarém, no dia 24 de Abril, por mensagem de email. “Continuo a acreditar na enorme missão do Chega para Portugal e a confiar na liderança de André Ventura. Devolvo ao Chega este mandato, colocando o lugar à disposição para ser substituído de acordo com as normas e o regimento da assembleia municipal. Não passarei, portanto, a deputado independente. Passo agora à condição de militante de base que muito me honra”, conclui.

O Chega tem dois eleitos na Assembleia Municipal de Santarém mas já nenhum dos que tomaram posse no início do mandato, em 2021. No início de 2023, Pedro Correia também renunciou ao mandato, tendo sido substituído nesse órgão autárquico por Luís Peralta, que tomou posse na sessão de 28 de Fevereiro de 2023. Pedro Correia tinha sido o cabeça de lista do Chega à Assembleia Municipal de Santarém nas eleições autárquicas de 2021, tendo sido eleito deputado à Assembleia da República nas eleições legislativas de Março de 2024.