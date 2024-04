Aumentaram as candidaturas às bolsas de estudo em Vila Franca de Xira

Este ano aumentou o número de jovens que apresentou uma candidatura às bolsas de estudo oferecidas pela Câmara de Vila Franca de Xira, num total de 118 candidaturas, mais 24 que no ano lectivo anterior. Destas só 56 cumpriram os requisitos e apenas 20 tiveram direito no final a receber um cheque do município de 1.500 euros para apoiar os alunos que estudam no ensino superior.

Ao todo, o município de Vila Franca de Xira entregou perto de 30 mil euros em ajudas aos jovens com menores capacidades financeiras do concelho para poderem prosseguir estudos. A entrega das bolsas teve lugar a 19 de Abril no salão nobre dos Paços do Concelho. Este ano cada bolsa de estudo fixou-se em 1.500 euros e destinou-se a jovens residentes no concelho com idade igual ou inferior a 30 anos, cujo contexto socioeconómico seja pouco favorável à prossecução dos seus estudos no ensino superior. A vice-presidente da câmara, Marina Tiago, sublinhou a aposta do município na qualificação dos jovens através deste conjunto de políticas de intervenção na área da escola pública, para dar resposta às necessidades dos estudantes.