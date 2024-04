Director-geral da Águas de Santarém foi para chefe de gabinete de ministro

O director-geral da empresa municipal Águas de Santarém, Gustavo Madeira, deixou essas funções para assumir o cargo de chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz. A informação foi dada na sessão da Assembleia Municipal de Santarém realizada a 26 de Abril. Gustavo Madeira deverá ser substituído por outro quadro da Águas de Santarém.

Natural de Santarém, Gustavo Madeira estava ao serviço da Águas de Santarém desde 2021. Antes disso trabalhou na banca e em empresas de auditoria e consultoria até ingressar na Função Pública em 2004 como inspector tributário na Direcção-Geral de Impostos em Lisboa. Desempenhou diversos cargos de topo na Direcção-Geral de impostos, desde assessor do director-geral a director de serviços. Passou ainda pela Agência de Modernização Administrativa como vogal do conselho directivo, e pelo Instituto Português da juventude, como chefe de divisão da área financeira e recursos humanos. Ainda na função pública, foi secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional e director do centro de controlo e monitorização do Sistema Nacional de Saúde.