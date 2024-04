Ferreira do Zêzere comemorou 25 de Abril com um programa vasto

O dia de celebrações dos 50 anos de 25 de Abril em Ferreira do Zêzere começou com a encenação poética “A paz sem vencedor e sem vencidos”, dos alunos do 5º ano da Escola EB2,3/s Pedro Ferreiro, no estacionamento do Mercado Municipal. De seguida realizou-se, ainda no estacionamento do Mercado Municipal, a largada de pombos realizada pela Sociedade Columbófila Asas Azuis de Ferreira do Alentejo, com o objetivo de reforçar os laços de geminação entre os dois concelhos.

Na parte da tarde, no centro da vila, decorreu uma arruada pelas Filarmónicas Ferreirense e Frazoeirense, que se encontraram em frente à Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. As duas filarmónicas tocaram alguns temas, incluindo o Hino Nacional para o hastear das bandeiras no edifício dos Paços do Concelho. As celebrações continuaram, no cineteatro Ivone Silva, onde discursaram os autarcas do concelho, que destacaram os valores de Abril, a importância de proteger e promover a liberdade e a democracia.

De seguida continuou a arruada em direcção ao Centro Cultural Alfredo Keil, não sem antes haver uma paragem junto ao CRIFZ para uma sessão de teatro de rua do Clube de Teatro do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, na qual, no fim, os alunos distribuíram cravos por todos os presentes. A arruada chegou ao Centro Cultural Alfredo Keil, altura em que as bandas Filarmónicas Ferreirense e Frazoeirense tocaram e interpretaram alguns temas de Abril para terminar a sua participação neste dia histórico. O dia terminou com o espectáculo “Era uma vez o 25 de Abril”, organizado por professores de Música e pelo Clube de Teatro do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, em articulação com o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar.