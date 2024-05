Conselho Municipal de Segurança reúne em Coruche

Reunião tem um período aberto a questões dos munícipes relacionadas com a segurança no concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira convocou para dia 6 de Maio, pelas 16h00, uma reunião do Conselho Municipal de Segurança.

A reunião realiza-se presencialmente na sala de sessões do edifício dos Paços do Concelho de Coruche e da ordem de trabalhos constam a apresentação do relatório de actividade operacional pela Guarda Nacional Republicana e apresentação do relatório de actividade dos Bombeiros Municipais.

A reunião tem um período aberto ao público para exposição de questões relacionadas com a segurança no município mas exige marcação prévia com a antecedência mínima de cinco dias sobre a data da reunião, ou seja, até 2 de Maio, através do e-mail gap@cmcoruche.pt ou geral@cm-coruche.pt.