António José Ganhão dá nome ao recinto de festas de Foros da Charneca

A Associação de Moradores e Proprietários dos Foros da Charneca (AMPFC), Benavente, homenageou o antigo presidente da Câmara Municipal de Benavente, António José Ganhão. Para assinalar o trabalho que foi desenvolvido pelo ex-autarca comunista naquela localidade, foi atribuído o seu nome ao recinto das festas, junto à igreja. A cerimónia de descerramento da placa toponímica decorreu na manhã do dia 25 de Abril. Marcaram presença, além do homenageado, que agradeceu o reconhecimento, autarcas locais, os Bombeiros Voluntários de Benavente, movimento associativo e populares.

A ideia partiu da AMPFC, formalmente constituída a 19 de Janeiro, e que se tornou parceira da junta de freguesia e Câmara de Benavente. Após um conjunto de reuniões com a população foi deliberado atribuir o nome António José Ganhão ao recinto de festas. “A população votou a ideia quase por unanimidade. As duas abstenções foram de pessoas que não moravam nos Foros da Charneca no tempo em que Ganhão era presidente do município. Satisfaz-nos recordar a pessoa e o trabalho que ele fez em prol da comunidade”, disse o presidente da associação, Amaro Lopes.

Ainda não está oficialmente extinta a Liga de Melhoramentos dos Foros da Charneca, apesar de já não estar activa. O grupo era constituído por moradores que tinham poder reivindicativo junto da autarquia. Agora o papel está a ser desempenhado pela AMPFC, que conseguiu que a câmara colocasse no orçamento de 2024 uma rubrica para alcatroar um troço da Rua de Montemor e outro para construir os passeios em falta.

A nova associação foi desafiada pela Câmara de Benavente para organizar as festas anuais na localidade, que deixaram de se fazer em 2019. Mas para já a ideia fica sem efeito. “Somos só nove pessoas e não é viável. Mas apoiamos, caso apareça, uma comissão de festas”, afirmou o dirigente.