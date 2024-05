Música, arte e desporto nas comemorações do 25 de Abril em Alpiarça

Alpiarça realizou a assembleia municipal comemorativa do 25 de Abril de 1974 com a participação especial da delegação do município Francês Champigny-Sur-Marne, cidade francesa geminada com Alpiarça desde 2006. A iniciativa realizou-se a 24 de Abril, sendo que no dia em que se comemoraram os 50 anos da Revolução dos Cravos, Alpiarça recebeu várias actividades que dinamizaram centenas de populares ao longo de todo o dia.

A apresentação do projecto em maqueta da escultura “Aos Resistentes Antifascistas” foi um deles. A apresentação contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, e do escultor da terra e autor do projecto, Armando Ferreira, que conta com um conjunto de outras grandes obras instaladas em vários locais emblemáticos do concelho. O projecto, realizado especialmente para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, vai resultar num monumento com mais de três metros de altura e vai ser instalado no jardim contíguo ao Mercado Municipal de Alpiarça. Durante a tarde realizaram-se vários espectáculos de folclore, dança e arte sob o mote “A Liberdade Mora Aqui!”. Foram convidados a participar o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça - Albandeio; o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça; o Grupo de Dança do Agrupamento de Escolas de José Relvas e o Grupo do Paraguai, que participou no FIFCA 2024 - Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes. Na parte da manhã realizou-se a “Caminhada em Família” pela Albufeira dos Patudos, uma iniciativa que pretendeu promover a actividade física em família, em prol da saúde e bem-estar.