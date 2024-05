PSD de Benavente lamenta atraso no regulamento de regalias aos bombeiros

Continua em banho-maria o regulamento municipal de atribuição de benefícios sociais aos bombeiros voluntários do concelho de Benavente. A questão foi novamente levantada em reunião de câmara pela vereadora do PSD, Sónia Ferreira. A autarca considerou que os Bombeiros Voluntários de Samora Correia e Benavente, as duas corporações do concelho, estão a ser prejudicadas em relação a outros municípios do país que têm implementados os regulamentos. “O orçamento atribuído pela câmara às corporações é diminuto, comparado com municípios vizinhos, 550 mil euros é insuficiente”, disse.

O presidente da autarquia, Carlos Coutinho (CDU), defende que a resposta aos bombeiros deve ser dada a nível nacional, tal como acontece com a GNR e PSP, não devendo estar dependente da boa vontade dos municípios. O autarca sublinha que as verbas anuais atribuídas aos bombeiros têm vindo a crescer, assim como a comparticipação para a compra de viaturas, sempre que necessário.

Carlos Coutinho tinha apontado o mês de Abril para levar a proposta de regulamento à assembleia municipal, o que acabou por não acontecer.