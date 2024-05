25 de Abril em Benavente com alerta às ameaças à democracia e intervenção polémica

“Nunca estivemos tão perto de passar as linhas vermelhas”, disse o presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, no seu discurso de abertura da sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, que decorreu na Praça do Município. O autarca alertava para a propagação de populismos e ideias retrógradas e recordou o que era a vida durante a ditadura, sublinhando que, mesmo não sendo perfeita, a democracia é o melhor modelo de organização da sociedade.

Carlos Coutinho aproveitou o momento para reiterar que o Campo de Tiro da Força Aérea, em Samora Correia, é a localização mais favorável para o futuro aeroporto de Lisboa e que os governantes devem respeitar as conclusões da Comissão Técnica Independente.

Eleito do Chega apupado e chamado de fascista

Os eleitos das várias forças políticas com assento na Assembleia Municipal de Benavente que discursaram, defenderam que a liberdade deve ser construída todos os dias e que é preciso estar atento. A intervenção do eleito pelo Chega, Paulo Cardoso, incendiou os ânimos ao preferir destacar a data do 25 de Novembro de 1975, que pôs fim ao chamado PREC – Processo Revolucionário em Curso. “Continuamos iguais ou piores” disse na sua intervenção, em que sublinhou a corrupção e a crise económica actuais, além de criticar a gestão autárquica no concelho de Benavente.

“Fascista!” ouviu-se na plateia após o seu discurso. Uma popular que assistia na fila da frente à sessão solene levantou-se e apontou o dedo ao eleito. “25 de Abril sempre!”, ouviu-se entre a assistência num momento tenso mas que depressa se resolveu.

O eleito independente, Bruno Nepomuceno falou que as redes sociais têm sido usadas para atacar as pessoas na praça pública e criticar o que é e o que não é feito. O socialista António Rabaça considerou que o concelho de Benavente merece mais do que tem sido feito, nomeadamente com melhores transportes públicos, habitação digna, mais emprego e mais espaços de lazer.

Também o eleito pelo PSD, Ricardo Oliveira elencou o que faz falta no concelho de Benavente mas mostrou-se confiante em relação ao novo Governo no qual dá uma ajuda como adjunto do secretário de Estado da Agricultura. A sessão solene foi pautada por momentos musicais, desfile das colectividades, poemas e deposição de coroas de cravos.