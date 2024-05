“Autarquias são motor de desenvolvimento e estão prontas para assumir mais responsabilidades”

O Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME), em Abrantes, acolheu a Assembleia Municipal Extraordinária dos 50 anos do 25 de Abril. O presidente do município, Manuel Valamatos, começou por destacar o trabalho das autarquias em prol da democracia. “Ainda há muito a fazer, mas as autarquias têm sido o motor do desenvolvimento regional e estão prontas para assumir mais responsabilidades para servir o melhor possível as comunidades”, afirmou, sublinhando que os municípios são a maior força activa de participação dos cidadãos na vida política e social do país.

Também o cenário político das últimas eleições legislativas mereceu a reflexão do autarca de Abrantes. “A lição de Salazar está a florescer em novos movimentos políticos que se aproveitam das falhas do sistema democrático para o descredibilizar. Grupos e individualidades que se alimentam do medo e da desinformação para promover xenofobia e racismo. Não podemos perder os direitos conquistados há 50 anos” atirou o autarca, acreditando que um dos grandes desafios para os próximos anos é fazer com que as gerações que sempre viveram em democracia e liberdade valorizem e continuem a defender, diariamente, os valores conquistados em Abril. “Defender todo o tempo o progresso seja na igualdade de géneros e oportunidades ou direitos dos trabalhadores. Sempre que estivermos unidos estaremos mais próximos dos ideais de Abril”, concluiu. António Mor, o presidente da assembleia municipal, afirmou que é obrigatório relembrar o 25 de Abril “para os que não se lembram e para os que se fazem de esquecidos”. “Cheguei a fazer 16 quilómetros a pé diariamente com colegas do Pego para ir para a escola. Hoje, felizmente, os alunos até podem usufruir de transportes públicos de forma gratuita no Médio Tejo” afirmou.