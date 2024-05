Grémio Dramático Povoense ouviu testemunhos de quem viveu a ditadura

Maria Eduarda Nobre foi a primeira presidente de Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira após o 25 de Abril e recorda que a sua casa foi palco de muitas reuniões clandestinas nos tempos da ditadura, num período ainda mais difícil para as mulheres, em que a maioria nem sequer tinha direito a voto. Iniciou a actividade política em 1967, socorreu presos políticos e assume-se uma mulher sem medo. Actualmente faz parte do núcleo da União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) de Vila Franca de Xira e da Direcção da Associação Alves Redol.

A ex-autarca foi uma das participantes na “Tertúlia de Abril”, uma iniciativa promovida pelo Grémio Dramático Povoense (GDP) e inserida nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. A iniciativa, que decorreu dia 19 de Abril, reuniu testemunhos na primeira pessoa de quem viveu as agruras da ditadura, lidou com a repressão e a censura.

Carlos Coutinho, escritor e jornalista, recordou alguns episódios da sua vida, nomeadamente quando foi destacado para a guerra colonial, em Moçambique, como enfermeiro militar de neuropsiquiatria. Foi operacional da Acção Revolucionária Armada (ARA) e participou activamente em diversas acções políticas contra o regime e a guerra colonial. Na tertúlia recordou alguns episódios passados na prisão entre 1973 e 26 de Abril de 1974, quando foi libertado. Um período em que foi torturado pela PIDE, nomeadamente através da tortura do sono. Lembra-se ainda da primeira vez que conheceu o Grémio Dramático Povoense, quando a colectividade recebeu o falecido escritor e Prémio Nobel, José Saramago.

Natural da Póvoa de Santa Iria, Vítor Torres destacou a importância do papel da URAP para que as memórias de quem viveu a ditadura não se apaguem. Membro do Conselho Nacional da URAP e do Núcleo de Vila Franca de Xira da associação, explicou o trabalho desenvolvido com as escolas do concelho de Vila Franca de Xira, uma vez que faz a ponte com os estabelecimentos de ensino para que os antigos presos políticos relatem a sua experiência aos mais jovens.

Preso no Aljube e em Caxias e submetido a tortura

Ex-preso político, António Nabais foi o último a dar o seu testemunho. Contou que quando foi detido pela PIDE estava na tropa. Esteve preso no Aljube e em Caxias e foi submetido a diversas torturas pela polícia política. Enquanto “veterano” do teatro no Grémio contou o acompanhamento que fazia nas comissões culturais e os escritores de renome que a colectividade acolheu, antes de 1974.

Foi o primeiro presidente da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria depois da revolução, em 1976, e presidente de junta entre 1981 e 1985. António Nabais presidiu à extinta Associação Dom Martinho e não pára, sendo uma das figuras mais activas da freguesia da Póvoa de Santa Iria. A tertúlia contou ainda com poemas declamados por Elisabete Martins, Ana Pereira e Cristina Monteiro.