Passado e futuro marcaram 25 de Abril no Cartaxo

A sessão solene do 50º aniversário do 25 de Abril de 1974 no Cartaxo deu a palavra aos representantes de todas as forças políticas e homenageou os presidentes de câmara dos últimos 50 anos. O actual presidente do município, João Heitor, deu conta da actividade da autarquia no último ano e dos projectos que estão para nascer no concelho, aproveitando o momento do seu discurso para entregar as chaves da nova ambulância de socorro ao comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Victor Rodrigues. O Grupo Coral Cant’Arte, da Casa do Povo de Pontével, abrilhantou a sessão com canções alusivas a Abril.

Do discurso destaca-se a empreitada de manutenção e beneficiação da rede viária com impacto em todas as freguesias, cujas primeiras intervenções estão previstas para finais de Junho; o avanço definitivo da Loja do Cidadão junto à Escola do Centro, num edifício construído de raiz; a aprovação da candidatura ao novo Centro de Saúde do Cartaxo; e a empreitada de reabilitação da rede de saneamento dos Casais Lagartos, cujas obras estão previstas iniciar em Maio. Ultrapassados os contratempos, o município espera vir a receber o projecto das piscinas municipais na primeira semana de Maio e trabalhar arduamente para a sua concretização.

O Centro Cultural do Cartaxo está a receber um reforço de equipamentos e no empreendedorismo é de realçar a venda de seis lotes no Parque de Negócios do Cartaxo e a revisão do projecto do Parque de Negócios do Casal Branco, que deve chegar em Julho. Este ano vão ser preparadas intervenções para a Escola Básica do 1º Ciclo José Tagarro e Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Marcelino Mesquita. João Heitor revelou ainda que em Valada vai ser minimizado o impacto da afluência de veículos pesados na Rua 25 de Abril, provocada pelo fecho da Ponte de Santana, e que há um compromisso do município em reactivar a antiga escola primária transformando-a num Centro de Interpretação do Rio. Em Junho, é também esperada a chegada de cinco novos bombeiros para a corporação dos Municipais do Cartaxo.

Ex-autarcas homenageados

Os presidentes de câmara homenageados na sessão solene foram Hélder Travado, ainda na comissão administrativa pós-revolução e já falecido; Renato Campos, o primeiro presidente eleito; Henrique Janota, já falecido; José Conde Rodrigues; Francisco Pereira; Paulo Caldas; Paulo Varanda e Pedro Ribeiro. Distinções justificadas “pelo seu papel no processo democrático municipal, liderança nos destinos do nosso concelho e responsabilidade pelos seus actos de gestão no município”.

Apesar de o Cartaxo ser um dos municípios mais endividados do país, conseguiu reduzir os prazos de pagamento e a dívida relevante. “Tivemos em 2023 o melhor equilíbrio orçamental desde há muitos anos, com níveis de execução orçamental bastante positivos e também eles superiores aos de anos anteriores, resultados alcançados num ano em que tivemos de devolver à Tagusgás 1,15 milhões de Taxa de Ocupação de Subsolo (TOS)” para aliviar a factura das famílias, afirmou João Heitor.