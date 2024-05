Abrantes fecha contas de 2023 com saldo positivo de 2,2 milhões de euros

A Câmara de Abrantes terminou 2023 com um resultado líquido positivo de 2,2 milhões de euros, depois de no ano anterior ter apresentado um resultado negativo de 648 mil euros, com as receitas a alcançarem os 35, 6 milhões de euros e as despesas 33,5. O documento foi apreciado e aprovado em reunião camarária com os votos favoráveis do PS e PSD e o voto contra do movimento Alternativacom. Também na assembleia municipal o relatório de contas foi aprovado com dois votos contra do mesmo movimento e abstenções do PSD (2) e CDU (1).

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.