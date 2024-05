Almeirim distingue autarcas do pós 25 de Abril e oito jovens desportistas

Os presidentes das juntas de freguesia, assembleia municipal e câmara municipal que exerceram funções em democracia desde o 25 de Abril de 1974 foram homenageados pelo município na assembleia municipal da revoluçãodo 25 de Abril. O município agraciou ainda o desempenho e os feitos de oito jovens desportistas, cinco dos quais no taekwondo e os restantes na pesca desportiva, ténis e ciclismo.

Alguns autarcas foram distinguidos a título póstumo com as medalhas de mérito a serem entregues aos familiares. No caso da câmara municipal os dois presidentes antes de Pedro Ribeiro, que por estar em funções não foi agraciado, Alfredo Bento Calado e José Sousa Gomes, já faleceram.

Os jovens distinguidos com a medalha de mérito desportivo, foram: Tomás Castelo e Silva, Maria Azevedo Moniz, Sofia Mota Santos, Patrícia Grilo Salgueiro e Filipa Rafael Bastos, na modalidade de taekwondo; João Isabelinha Fernandes, na pesca desportiva; João Carlos Anunciação, no ciclismo e José Miguel Rodrigues, no ténis.

João Isabelinha Fernandes, 14 anos, reside em Cortiçóis, Benfica do Ribatejo, frequenta o 8º ano de escolaridade e entre outros feitos foi 1º lugar de sector/27th Coarse Angling Youth Championship U15 em 2023. João Carlos Anunciação, com 17 anos, de Fazendas de Almeirim, no 11º ano de escolaridade, venceu a Taça de Portugal de cadetes e o Campeonato Nacional de CRI, tendo também representado Portugal no Festival Olímpico da Juventude na Eslovénia. José Miguel Rodrigues, 17 anos, de Almeirim, foi nº1 nacional do ranking de sub-16 e campeão nacional de pares mistos no escalão de sub-18.

Tomás Castelo e Silva, 17 anos, residente em Almeirim, no 11º ano do Curso Profissional Técnico de Comércio, obteve em 2023 o 3º lugar no Campeonato Regional e o 1º lugar no Campeonato Nacional. Maria Azevedo Moniz, 16 anos, que vive em Almeirim e frequenta o 10º ano em Ciências e Tecnologias, foi vice-campeã regional e campeã nacional. Sofia Mota Santos, 16 anos, vive em Almeirim e frequenta o 11º ano em Ciências e Tecnologias, obteve em 2022 o 3º lugar no Campeonato de Portugal e em 2023 foi campeã nacional de juniores. Patrícia Grilo Salgueiro, 18 anos, residente em Almeirim, que concluiu entre 2020/2023 o Curso Profissional de Técnico Comercial, foi em 2023 campeã regional sénior e campeã nacional sénior. Filipa Rafael Bastos, natural de Almeirim, 24 anos, que concluiu o mestrado integrado em Engenharia Biomédica, foi campeã nacional sénior 2023/2024 e campeã nacional universitária 2024.

No final da entrega das medalhas, o presidente do município, Pedro Ribeiro, endereçou “um enorme agradecimento” aos seus dois antecessores por tudo o que fizeram, por tudo o que deixaram, por tudo aquilo que abdicaram para serem autarcas. O autarca sublinhou que “há muita gente que não tem a noção daquilo que é a exigência nos órgãos autárquicos, sobretudo os órgãos autárquicos e a exigência que foi noutros tempos em que as câmaras poucas condições tinham, com pouca gente para trabalhar e com poucos meios e com tudo para fazer”.