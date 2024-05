Assinado protocolo para reabilitação e ampliação de escola de Vialonga

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo assinou dia 7 de Maio o protocolo para a reabilitação e ampliação da Escola Básica 2,3 e Secundária de Vialonga, no âmbito da candidatura ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) que contempla um investimento total superior a 19 milhões de euros, sendo o financiamento PRR superior a 17 milhões de euros e o município de Vila Franca de Xira assegura um valor de cerca de 2 milhões de euros.

A cerimónia de assinatura de contratualização do Programa Escolas, ao abrigo do PRR, teve lugar no auditório da CCDR- LVT, em Lisboa, na presença do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, e do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que tem a tutela da gestão dos fundos europeus.

A requalificação da escola vai permitir passar de 47 para 57 salas de aula, aumentando a capacidade de alunos de 1316 para 1596. Esta intervenção irá possibilitar o alargamento da oferta lectiva, considerando que actualmente apenas existe o ensino secundário na via profissional e passará a existir capacidade para o ensino secundário regular. Serão também adicionadas novas valências como um auditório, um campo de jogos coberto e uma sala de ginástica. Destaca-se ainda a criação de salas de aula diferenciadas, com todas as condições de funcionalidade e totalmente equipadas, como são os laboratórios de ciências e fotografia, desenho, artes visuais e tecnologia de informação.