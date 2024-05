Cidadãos querem conhecer intenções do Governo sobre linha ferroviária em VFX e Alhandra

O Movimento em Defesa de Vila Franca de Xira e Alhandra está a recolher assinaturas para entregar na Assembleia da República e quer saber qual a intenção do novo ministro das Infraestruturas relativamente à quadruplicação da linha ferroviária em Vila Franca de Xira e Alhandra. Dois representantes do movimento marcaram presença na última reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira e pediram uma posição clara aos autarcas, desafiando o presidente do município, Fernando Paulo (PS), a juntar-se às populações.

“Qual a posição actual da câmara e que novidades há da parte da Infraestruturas de Portugal (IP)? O que nós gostávamos mesmo de saber é se o presidente da câmara está na disposição de lutar ao lado das populações, vir para a rua, chamar a comunicação social nacional e explicar os inúmeros prejuízos que trazem para estas duas terras os bonecos da IP”, disse Marieta Benito, porta-voz do movimento.

A comissão coordenadora do movimento esteve reunida tendo em conta a nova composição parlamentar e o novo governo. Para o movimento, a câmara tem obrigação e dever de exigir alternativas ao traçado da linha de alta velocidade, devidamente fundamentadas, e não dizer unicamente que a IP tem de revisitar a proposta de enterramento da linha. De acordo com Mário Correia, existem movimentações de máquinas em Alhandra e Vila Franca de Xira supostamente para fazer estudos geológicos mas que a população não sabe de nada.

Em resposta ao movimento Fernando Paulo diz que a sua posição é clara e pública assim como dos restantes partidos com assento no executivo. Para o autarca, a solução passa pelo enterramento da linha ferroviária entre Alhandra e Vila Franca de Xira mas ainda continua à espera da resposta da IP a explicar por que motivo a construção de um túnel não é viável.