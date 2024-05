Passos Coelho almoçou com amigos em Amiais de Cima no 10º aniversário da saída da Troika

O antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho esteve no sábado, 4 de Maio, num almoço na Casa da Amieira, em Amiais de Cima, que reuniu cerca de 15 convivas e não teve cariz político, embora tenha sido impossível evitar falar-se de política. O encontro informal foi organizado por Isabel de Santiago, professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com o apoio do padre António Pereira, pároco local, tendo contado com a presença do presidente e do vice-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves e João Teixeira Leite, respectivamente. Os autarcas escalabitanos foram os únicos políticos no activo presentes na iniciativa. A maior parte dos restantes convidados era da zona de Lisboa e alguns de Fátima.

João Teixeira Leite deu nota do encontro nas redes sociais. “Almocei, com alguns amigos, um deles o Dr. Pedro Passos Coelho, coincidência, no mesmo dia 10 anos depois em que anunciou a saída da Troika de Portugal. Que momento! Será sempre um estadista! Obrigado Sr. Padre Pereira pelo convite. Outra referência!”, escreveu o autarca na sua página no Facebook.

Contactado por O MIRANTE, o padre António Pereira, que é também presidente do Centro Desportivo de Fátima, disse que se tornou amigo de Pedro Passos Coelho desde que almoçou com ele em Torres Novas, durante a campanha eleitoral em que viria a ser eleito primeiro-ministro. Sublinhou que o encontro em Amiais de Cima não teve carácter político e pretendeu juntar pessoas ligadas ao ex-presidente do PSD, algumas que o acompanharam de perto durante a doença da esposa. “Foi muito agradável. Convivemos e trocámos impressões”, resumiu o padre António Pereira.

“O Pedro Passos Coelho é um homem de Estado, um político com P maiúsculo. Os portugueses agradecem tudo o que fez por nós num período difícil da sua vida familiar. E por isso, Santarém esteve à altura, juntando amigos, empresários, velhos e novos, homens de fé e generosidade e políticos (do PSD) para o homenagear e agradecer”, escreveu, por seu lado, Isabel de Santiago, professora auxiliar convidada e investigadora de Comunicação em Saúde na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em artigo de opinião publicado em O MIRANTE online.