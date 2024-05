Margarida Lopes torna-se a primeira mulher a liderar o PSD de Azambuja

A lista M, encabeçada por Ana Margarida Lopes foi a escolhida pelos militantes para presidir o PSD de Azambuja, tornando-se assim na primeira mulher à frente daquela concelhia política. A escolha foi feita por sufrágio realizado no domingo, 12 de Maio, na sede local do partido, com a lista M a conquistar 72,50% (58) dos votos e a lista A, encabeçada pelo anterior presidente, Rui Corça, a ficar-se pelos 26,25% (21 votos). A mesma lista conseguiu também a vitória para a mesa da assembleia de secção com o mesmo número de votos.

A nova líder põe desta forma fim à presidência de Rui Corça que é actualmente vereador na Câmara de Azambuja e que, até então, não tinha tido concorrência em eleição anterior para a concelhia do PSD de Azambuja.

Num comunicado que fez chegar à redação de O MIRANTE, Ana Margarida Lopes, perante o “apoio claro e inequívoco dos militantes”, garante que “no concelho de Azambuja o PSD será a alternativa ganhadora, popular e positiva que os eleitores reclamam e merecem para as eleições autárquicas de 2025”.

Ana Margarida Lopes é natural de Santarém, tem 50 anos e reside em Casais da Lagoa, concelho de Azambuja. Profissionalmente é assistente social no Centro Social Paroquial de Azambuja e milita no PSD há cerca de 30 anos, tendo sido eleita na Assembleia de Freguesia de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa. Em declarações a O MIRANTE, proferidas antes do acto eleitoral, a nova presidente deixou claro que o seu “adversário não é Rui Corça mas o Partido Socialista” que governa há décadas o município de Azambuja. “Se calhar não fizemos da melhor forma até agora, mas acredito que é possível e vou fazer de tudo para que o PSD ganhe a Câmara de Azambuja nas próximas autárquicas”, rematou.