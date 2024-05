CDU anunciou Mário Santos como mandatário de Benavente às Europeias

partilhe no Facebook

A CDU anunciou que Mário Santos, Presidente da Assembleia Municipal de Benavente, é o mandatário concelhio para o Parlamento Europeu.

Mário Santos tem 46 anos, é professor, foi de 2017 a 2023 presidente do Agrupamento de escolas de Benavente, é dirigente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Corfebol e é militante do PCP.

As eleições para o parlamento europeu estão agendadas para dia 9 de Junho.