Autarca de Aveiras de Baixo lembra Câmara de Azambuja de promessas por cumprir

O presidente da Junta de de Freguesia de Aveiras de Baixo aproveitou a última sessão da Assembleia Municipal de Azambuja para lembrar quem governa o município das promessas que estão por cumprir na sua freguesia e para as quais tem alertado sistematicamente nos dois anos e meio do actual mandato, em que “muito pouca coisa foi feita”. José Martins (PSD) começou por lembrar da necessidade de reparar o pavimento da Travessa Rosário Nunes de Almeida Romualdo que está em “perigo iminente de derrocada, pois a terra o que sustenta foi levada pela água”. Um problema para o qual, sublinhou, anda a alertar desde 2021.

O arranjo paisagístico da zona envolvente ao ringue desportivo em Casais da Lagoa foi outro dos compromissos que falta cumprir e para o qual diz ter dado contributos. “Informei sobre candidaturas a fundos europeus para arranjos paisagísticos, portanto, há que por mãos à obra e avançar”, afirmou o autarca, alertando ainda para a necessidade de pintura de passadeiras nessa localidade.

José Martins, que está a cumprir o primeiro mandato autárquico, pediu também um ponto de situação sobre a cobertura da diferença monetária do passe mensal de comboio “Navegante” para os utilizadores das Virtudes que a Câmara de Azambuja se comprometeu a cobrir. “Sei que as verbas já foram inscritas no orçamento municipal, agora queria saber em que ponto está a operacionalização e se foi acautelado em termos de retroactividade”, disse.

Em matérias de saúde, o autarca voltou a questionar para quando o regresso de todos os utentes da freguesia para o Centro de Saúde de Azambuja. “Todos gostaríamos de regressar, até porque historicamente é ali que pertencemos e os meios de transporte levam-nos para Azambuja não para Aveiras de Cima”. Os utentes de Aveiras de Baixo, recorde-se, foram transferidos para a extensão de saúde de Aveiras de Cima em 2022. O descontentamento foi geral e deu origem a um abaixo-assinado.

Como resposta à intervenção, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), disse que efectivamente a Travessa Rosário Nunes de Almeida Romualdo precisa de ser requalificada e que está concluído o projecto para o arranjo paisagístico da zona envolvente ao ringue desportivo. Quanto ao passe “Navegante” para os munícipes que apanham o comboio nas Virtudes, adiantou que será para pagar com retroactivos referentes ao mês de Janeiro último.

Limpeza de terrenos na ordem do dia

Outro dos assuntos que levou o presidente da Junta de Aveiras de Baixo a pedir a palavra foi a preocupação que diz ter sobre a limpeza de terrenos, cujo prazo termina a 31 de Maio. “Temos de acabar com esta selvajaria dos lotes em que predomina a vegetação assim como todo o tipo de lixo e animais como roedores e rastejantes”, afirmou José Martins, sugerindo ao município que faça um novo regulamento se entender que o actual não cumpre a sua função.

Sobre este tema, o presidente do município referiu que a Câmara de Azambuja pode “exercer acções coercivas” aos infractores, mas que não pode andar a substituir-se aos privados. “Não temos disponibilidade financeira para andar a limpar tudo o que é dos privados e depois receber sabe-se lá quando”, concluiu.