Casais dos Britos está a crescer mas continua com falhas na rede pública de esgotos

Na localidade de Casais dos Britos, concelho de Azambuja, nasceu um moderno loteamento que continua em expansão, mas onde não há possibilidade de quem já lá vive ou vai viver se poder ligar à rede pública de saneamento, ainda inexistente naquele local. Para o presidente da Junta de Freguesia de Azambuja, André Salema (PS), não faz qualquer sentido não haver cobertura numa urbanização, com mais de 100 lotes, que está a ser construída de raiz.

“São cento e tal lotes e estão a exigir às pessoas que façam fossas sépticas. Já não basta em certas zonas de Casais dos Britos não podermos investir para colocar saneamento”, afirmou o autarca da freguesia na última Assembleia Municipal de Azambuja, pedindo explicações ao presidente do município, uma vez que a câmara tem “uma garantia bancária do construtor em que se obrigou a fazer uma estação elevatória”.

Em resposta, o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), explicou que inicialmente era para ser feita uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), mas que, na altura, a Câmara de Azambuja entendeu não seguir esse caminho e fazer uma estação elevatória. “Já era para ter sido feita, penso que vai avançar”, rematou.