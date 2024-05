Denúncia de supostas irregularidades cometidas pela lista que venceu concelhia do PSD de Azambuja

Rui Corça, candidato derrotado, acusa a lista que venceu as eleições para a concelhia de irregularidades cometidas antes do acto eleitoral. A nova presidente, eleita com mais de 70% dos votos, diz que o seu antecessor tem mau perder.

O candidato pela lista A à concelhia política do PSD de Azambuja, Rui Corça, denunciou ao concelho de jurisdição nacional do partido supostas irregularidades cometidas pela lista M, liderada por Margarida Lopes, a cabeça de lista vencedora do acto eleitoral realizado a 12 de Maio. A informação é confirmada pelo próprio queixoso a O MIRANTE que prefere não adiantar, para já, quais as irregularidades que ocorreram “durante o processo” por estarem a ser tratadas “dentro do foro jurídico do partido”.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.