PSD de Tomar continua visitas a freguesias do concelho

O Partido Social-Democrata (PSD) de Tomar continua a fazer por se aproximar mais da população do concelho, dando continuidade ao programa "Volta às Freguesias”, uma iniciativa que desta vez decorreu na freguesia de Paialvo, a 27 de Abril. “A ‘Volta às Freguesias’ do PSD, que já percorreu quase todas as freguesias do concelho, tem permitido estabelecer uma política de proximidade e de continuidade, conhecendo o território, ouvindo os cidadãos, as suas dificuldades e os seus anseios, e estabelecer prioridades para um desenvolvimento equilibrado de todo o concelho”, refere o partido em comunicado.

Em Paialvo, o percurso passou pelos diversos lugares da freguesia, iniciando-se no Largo do Pelourinho. De seguida, a comitiva dirigiu-se a Vila Nova onde visitou a sociedade recreativa local e as recém-inauguradas instalações do supermercado “O Cantinho da Aldeia”. Em Carrazede, estiveram na “Casa dos Saberes e Tradições” nas antigas instalações da junta de freguesia, seguindo depois para as Curvaceiras com visita à requalificação do Largo 25 de abril. A volta à freguesia terminou na Charneca da Peralva com visita ao “problema de saneamento denunciado em reunião de câmara pelos vereadores eleitos pelo PSD”. A próxima visita do partido é à freguesia de Além da Ribeira e Pedreira.