Ourém vai contrair empréstimo de 4,7 milhões para financiar três obras

A Câmara de Ourém vai contrair um empréstimo de cerca de 4,7 milhões de euros (ME), para financiar três investimentos, dois dos quais na freguesia de Fátima. “A ideia é que esse empréstimo seja destinado a três obras que temos previsto iniciar no próximo ano, eventualmente alguma ainda no final deste ano”, afirmou à agência Lusa o presidente do município, Luís Albuquerque.

Em causa está a segunda fase da reabilitação da designada estrada de Minde e a ampliação do parque desportivo municipal, ambas em Fátima, e a requalificação da Rua da Castela, na sede do concelho. “Este empréstimo [de longo prazo] destina-se, essencialmente, a financiar a execução destas três intervenções que consideramos importantes para o futuro do nosso município”, declarou Luís Albuquerque.

No caso da estrada de Minde, esta segunda fase, numa zona não urbana, vai ligar a obra actualmente em curso até ao limite do concelho com o de Alcanena, “para que todos que cheguem a Fátima a pé, e também são muitos que chegam por aquela via, possam ter as melhores condições de segurança e também de conforto”. “O projecto está feito (…), a ideia é que possamos começar no início de janeiro”, adiantou o autarca, estimando um prazo de execução de 10 meses.

Ainda na freguesia de Fátima, a autarquia vai ampliar o parque desportivo, que inclui o Estádio Papa Francisco, com a criação de dois campos sintéticos com iluminação e balneários. “A prática desportiva no concelho, especialmente na freguesia de Fátima, é muito grande e os espaços que temos disponíveis (…) são manifestamente insuficientes para a procura e para as exigências que temos, por isso resolvemos avançar para o complemento do estádio municipal de Fátima”, justificou o presidente da Câmara de Ourém.

Para a autarquia, é importante aumentar a oferta em termos de espaços desportivos, para também potenciar todo o trabalho que tem vindo a ser realizado pelas diversas associações desportivas da freguesia. “Uma das razões que nos faz também avançar com este projecto é que estamos a ser bastante procurados por equipas de outros países, nomeadamente do Leste, onde o Inverno é mais rigoroso, que procuram locais na Europa Ocidental, onde o clima é mais ameno, para aqui fazerem alguns estágios”, recordou. Segundo Luís Albuquerque, “Fátima, tendo a capacidade hoteleira que tem”, com a existência de espaço desportivo disponível para ceder, “obviamente que a hotelaria também irá beneficiar, nomeadamente na época baixa”.

Quanto à Rua da Castela, na cidade de Ourém, o presidente do município reconheceu que “teve muitos problemas no passado em termos de urbanismo” e, inclusivamente, houve um processo em tribunal, que a câmara perdeu, lembrando ainda ter ocorrido a demolição de espaços e a aquisição de outros. “Agora, temos condições para, finalmente, depois de elaborado o projeto, requalificar toda a via que terminará com uma nova rotunda” e um novo arruamento, acrescentou o autarca, antevendo “um novo espaço requalificado dentro da cidade de Ourém, que é um local central e que está em muito mau estado”.