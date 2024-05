Esplanadas junto ao Rio Sorraia devem quase 10 mil euros à Câmara de Coruche

As empresas que exploram o bar na Avenida do Sorraia e o estabelecimento de restauração no Parque do Sorraia devem à Câmara Municipal de Coruche mais de 9 mil e 600 euros de rendas em atraso, desde Outubro de 2023 a Abril de 2024.

O presidente do município de Coruche, Francisco Oliveira explicou em reunião de Câmara que notificou as empresas para regularizarem as dívidas no prazo de 15 dias, caso não o fizessem seriam executadas as cauções que constam no contrato de exploração dos estabelecimentos.

As empresas em causa acabaram por pagar apenas parte da dívida e por isso a autarquia decidiu tomar medidas, sob pena do valor da divida continuar a aumentar.

Para evitar fechar os estabelecimentos antes do período do Verão, altura em que há mais movimento, a Câmara de Coruche vai ainda dar mais dez dias às empresas para regularizarem a situação.