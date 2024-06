Câmara de Santarém atribui Medalha de Ouro do Município ao CNEMA

O executivo da Câmara de Santarém decidiu atribuir a Medalha de Ouro do Município ao Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), entidade que organiza a Feira Nacional de Agricultura e é proprietária do parque de exposições da cidade, em que a autarquia é a segunda maior accionista. O CNEMA tem como accionista maioritário a CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal.

A proposta de atribuição da distinção foi apresentada pelo vereador socialista Nuno Russo, que tem assento no conselho de administração do CNEMA em representação do município, embora sem funções executivas. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal da Medalha e, posteriormente, pelo executivo camarário na reunião de 7 de Junho. A condecoração, no ano em que se celebram 70 anos de Feira do Ribatejo e 60 anos da Feira Nacional de Agricultura, deve ser entregue nos próximos dias, durante o certame, referiu o presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), que também integra a administração do CNEMA.



O CNEMA foi inaugurado há trinta anos e a Câmara de Santarém teve papel fundamental na criação do parque de exposições, que acabou depois por ficar sob controlo da CAP. O amplo complexo foi projectado para dar mais espaço à Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, que se realizou durante algumas décadas no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade. As relações entre Câmara de Santarém e CNEMA nem sempre foram pacíficas, envolvendo mesmo vários litígios em diferentes tempos e com diversos protagonistas.



Este ano a Câmara de Santarém já concedeu a Medalha de Ouro do Município e outras condecorações a diversas personalidades e entidades do concelho e não só, por ocasião do feriado municipal de 19 de Março e durante as comemorações dos cinquenta anos do 25 de Abril.