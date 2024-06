Renúncias no PSD de Azambuja abrem espaço a novos rostos na Assembleia de Freguesia

Quatro autarcas eleitos pelo PSD na Assembleia de Freguesia de Azambuja apresentaram, esta semana, um pedido de renúncia aos mandatos.

A Comissão Política do PSD de Azambuja, liderada pela presidente Margarida Lopes, esclareceu a O MIRANTE que a decisão de António Catarino, Luís Otero, Pedro Cardoso e Vera Jerónimo “foi pessoal” e que os membros foram “substituídos por novos representantes”.

Esta mudança surge depois de eleições internas do partido realizadas a 12 de Maio e o PSD de Azambuja sublinha que a saída dos elementos da Assembleia de Freguesia “não foi solicitada” pelo partido “a nenhum dos seus autarcas eleitos”.

Os novos membros que passaram a integrar a Assembleia de Freguesia de Azambuja pelo PSD são António Filipe, Emanuel Alfaiate, Mariana Dias, Miguel Monteiro e Vera Vides.

“Com estas substituições, o PSD mantém a sua representação de cinco eleitos na assembleia”, vincou Margarida Lopes, presidente da Comissão Política do PSD de Azambuja.

A Comissão Política destacou ainda que esta alteração na composição do grupo do PSD representa “um novo ciclo político” e “uma oportunidade para afirmar novos quadros políticos e autárquicos com especial ligação aos jovens da Freguesia de Azambuja”.