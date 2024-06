Perfil Municipal de Saúde de Azambuja foi aprovado mas gerou discordâncias

Os vereadores do PSD e do Chega solicitaram o adiamento da votação para uma melhor apreciação do que consideram ser um instrumento estratégico na área da saúde

O executivo municipal de Azambuja realizou, dia 18 de Junho, a primeira de sete reuniões do município descentralizadas no concelho. A sessão ordinária teve lugar no salão nobre da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo contou com 12 pontos na ordem de trabalho, mas foi o Perfil Municipal de Saúde de Azambuja que sobressaiu nas discussões entre as diferentes forças políticas.

O objectivo de votar e aprovar para submeter à assembleia municipal esta proposta no domínio da saúde acabou mesmo por ser concretizar, apesar dos pedidos insistentes de retirada do assunto da ordem de trabalho por parte da oposição.

Os vereadores do PSD e do Chega solicitaram o adiamento da votação para uma melhor apreciação do que consideram ser um instrumento estratégico na área da saúde, enquanto o executivo socialista entendeu ter todas as condições para aprovar o documento elaborado em Maio último.

Mais desenvolvimentos na edição impressa de O MIRANTE