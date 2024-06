Oposição no Entroncamento continua às escuras sobre proposta de edifício complementar à nova biblioteca

Os vereadores do PSD na Câmara do Entroncamento continuam sem ter qualquer esclarecimento relativamente ao ponto de situação da construção do edifício complementar da nova biblioteca do concelho. A construção do edifício dotado de espaços para videomaping, edição de vídeo e áudio, animação, gaming, programação robótica e inteligência artificial foi o que permitiu a cedência dos vereadores do PSD para aprovação do projecto.

Em conversa com O MIRANTE, o vereador do PSD Rui Madeira afirma que a única coisa que os eleitos pelo PSD receberam sobre o ponto de situação do projecto foi uma planta do local onde o edifício vai ser instalado. O terreno já havia sido adquirido, anteriormente, pela autarquia. No entanto, o que os vereadores pretendem é saber que passos já foram dados em termos de estudo preliminar para o edifício possuir as características que a proposta alberga. Rui Madeira lamenta que se esteja a adiar a situação e a demora comparativamente a outros projectos, como a construção das 100 habitações ou do projecto de demolição e construção do Jardim de Infância Sophia Mello Breyner.

“Há projectos em que a decisão é tomada rapidamente e aparece um estudo do projecto. Apenas solicitamos um estudo prévio com as características do edifício, onde se possa colocar as estruturas e os equipamentos sugeridos e ainda não recebemos nada. O tempo está a passar e o executivo socialista não tem manifestado interesse na resolução desta questão” afirma o vereador do PSD.

A 16 de Abril os sociais-democratas questionaram, pela terceira vez, o executivo sobre a situação do projecto. O presidente da câmara, Jorge Faria (PS), não se mostrou muito preocupado com a situação e informou que o requerimento ainda seria respondido a tempo. Em Fevereiro, O MIRANTE já havia dado conta do entendimento entre o PS e o PSD sobre a aprovação do projecto da nova biblioteca que prevê um investimento de milhões de euros, numa empreitada que se prevê executada apenas em 2026. Com o entendimento entre o PS e o PSD, o projecto foi aprovado por maioria sendo que ficou prometido ser criado um edifício complementar à biblioteca dotado de espaços para videomaping, edição de vídeo e áudio, animação, gaming, programação robótica e inteligência artificial. Rui Madeira acredita que o edifício complementar vai levar as pessoas a aproximarem-se da cultura e da nova biblioteca.