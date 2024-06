Junta de Alverca criticada por trocar bandeira do Sobralinho por bandeira arco-íris

A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho quis associar-se ao Dia Internacional Contra a Homofobia e retirou durante um dia a bandeira do Sobralinho do mastro da junta para colocar uma bandeira arco-íris do movimento LGBTI. Uma situação que gerou alguma polémica nas redes sociais e que chegou também à última assembleia de freguesia, realizada na noite de 14 de Junho na Escola Secundária Gago Coutinho, com o eleito do CDS a condenar a forma escolhida pela junta para assinalar o dia, a 17 de Maio.

“Não temos nada a dizer quanto ao facto da junta escolher ou não assinalar esse dia. Mas tendo em conta que apenas existem quatro mastros estarem a retirar a bandeira do Sobralinho, sendo o Sobralinho parte integrante desta união de freguesias, não devia ter acontecido. Se não há espaço não se colocava a bandeira. Não se retira uma para colocar outra, fosse ela qual fosse”, criticou Rui Valadas, dando voz a quem também não concordou com a situação.

O presidente da junta, Cláudio Lotra, considerou que se trata de uma “perspectiva” sobre o assunto e lembrou que a bandeira com o símbolo heráldico do Sobralinho foi removida apenas um dia, mas não lamentou ter tomado a decisão de retirar a bandeira do Sobralinho. “Içámos a bandeira (arco-íris) da mesma forma que no ano passado. Na sede da junta existem quatro mastros. Não podíamos retirar os símbolos nacionais nem o da cidade de Alverca. Optámos por remover temporariamente a bandeira do Sobralinho”, explicou o autarca, lembrando que se a bandeira tivesse sido içada no Sobralinho teria sido a bandeira de Alverca a ser removida. Rui Valadas reagiu, condenando um “duplicar do erro”.

Além de hastear a bandeira LGBTI ao invés da do Sobralinho a junta de freguesia saudou também nas redes sociais o trabalho da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, “na promoção da igualdade entre as pessoas independentemente da sua orientação sexual ou identidade de género”. Na mesma publicação, a junta de freguesia disse contar com todos “para este objectivo de defender os direitos humanos de todas as pessoas, incluindo as LGBTI+, combatendo todas as formas de discriminação”.