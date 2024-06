Justificação foi dada pelo presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço, após questões da assembleia de freguesia por causa dos problemas de trânsito no Casal do Freixo.

Câmara de VFX ainda não reuniu no Casal do Freixo porque “técnicos não trabalham fora de horas”

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ainda não reuniu com os autarcas de Vialonga e moradores do Casal do Freixo porque os técnicos não fazem horas extraordinárias nem reúnem fora do horário de trabalho. A justificação foi dada pelo presidente da Junta de Vialonga, João Tremoço, na última Assembleia de Freguesia em que mais uma vez a oposição levantou o tema dos problemas de trânsito no Casal do Freixo.

O eleito pela Coligação Nova Geração e presidente da mesa da assembleia, Fábio Mousinho Pinto disse não acreditar na justificação dada pela Câmara de Vila Franca de Xira. “Peço ao presidente que faça esforços junto da autarquia porque com certeza existem mecanismos legais que podem ser accionados para os técnicos reunirem com os moradores fora de horas. Não acredito que seja por isso, tem haver com vontade política”, reiterou.

