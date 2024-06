CDU de Alenquer contra acordo financeiro entre a câmara e Águas de Alenquer

A CDU de Alenquer divulgou uma nota à imprensa por causa do recente aditamento ao contrato de concessão celebrado com a empresa Águas de Alenquer reafirmando a sua oposição à solução encontrada.

O partido votou contra a proposta de aditamento aprovada pela câmara e Assembleia Municipal de Alenquer. Segundo a CDU, esta medida não só aumenta a tarifa da água, como também impõe ao município um pagamento de mais de meio milhão de euros por um facto alheio à sua responsabilidade, sem possibilidade de imputação à Águas do Tejo Atlântico (anteriormente Águas do Oeste). Este prejuízo assumido pode trazer consequências além do plano político, sublinha a mesma nota.

“A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos formulou objecções pertinentes ao acordo, que foram ignoradas pelos serviços municipais. O memorando não cria qualquer obrigação para as partes e desresponsabiliza ainda mais a concessionária pela renovação das redes, piorando a situação em comparação ao contrato inicial”.

Segundo a CDU, o memorando é uma tentativa de satisfazer a bancada do PS e criar a falsa impressão de que há alternativas ao aumento da tarifa. “Não vamos participar em manobras que iludam os munícipes ou nas disputas internas do PS local”, lê-se no comunicado, que sublinha que a CDU foi a única força política a votar consistentemente contra a concessão do serviço de abastecimento de águas e drenagem de esgotos em Alenquer, desde a sua implementação.