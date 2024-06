partilhe no Facebook

Diamantino Duarte recandidato à liderança do PS em Santarém

A concelhia do Partido Socialista de Santarém vai a votos no dia 5 de Julho e para já o único candidato conhecido é o actual líder dessa estrutura partidária, Diamantino Duarte, que é também presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém.

A nova direcção concelhia vai ter a responsabilidade acrescida de liderar o processo de elaboração das listas do PS para concorrer às próximas eleições autárquicas, em 2025, sendo objectivo dos socialistas reconquistarem a Câmara de Santarém, perdida em 2005 para o PSD.