Fátima Galhardo e Nuno Azevedo são candidatos à concelhia do PS de Coruche

Nuno Azevedo, presidente da concelhia do PS de Coruche, tem um adversário nas eleições à concelhia que estão marcadas para o início de Julho. Fátima Galhardo, vice-presidente da autarquia, surpreendeu com a apresentação de uma candidatura, embora a concelhia de Coruche seja uma das mais fraquinhas da região com pouco mais de meia centena de militantes.

O MIRANTE sabe que a candidatura de Fátima Galhardo deixou Nuno Azevedo em maus lençóis, e até com algumas dificuldades em conseguir militantes para a sua lista, nomeadamente para preencher a quota de mulheres. Um dos militantes, que torce pela candidatura de Fátima Galhardo, contou ao nosso jornal que nos últimos dias o caldo entornou-se entre alguns dirigentes e candidatos devido às estratégias usadas por uma das partes que corria o risco de não ter mulheres suficientes para poder concorrer.

Francisco Oliveira, o actual presidente da câmara, está do lado de Fátima Galhardo. O MIRANTE confirmou antes do fecho desta edição que o autarca do PS deu apoio público à candidatura da sua vice-presidente.

O facto de o PS de Coruche ter apenas uma centena de militantes em condições de votarem está a originar uma guerra pela conquista de elementos para as listas que provavelmente dará que contar depois das eleições.