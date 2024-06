Ricardo Teixeira vai liderar concelhia socialista de VFX

A comissão política concelhia do Partido Socialista de Vila Franca de Xira vai a votos no dia 3 de Julho e a única lista concorrente é liderada por Ricardo Teixeira, que vai suceder a Diana Mota. Ricardo Teixeira já integrou, no passado, o executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, na altura liderado por Ana Câncio.

A concelhia, recorde-se, estava a ser liderada por Diana Mota de forma interina depois do anterior presidente, Paulo Afonso, ter renunciado às funções de presidente da concelhia e líder da bancada socialista na assembleia municipal, depois de ter apoiado a candidatura de José Luís Carneiro a líder do PS, que viria a perder.

Entretanto, apurou O MIRANTE, há mudanças à vista noutras estruturas socialistas, já em preparação da corrida autárquica do próximo ano. A presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, vai candidatar-se a coordenadora concelhia das Mulheres Socialistas, substituindo Ana Carla Costa. Já nos coordenadores de secção haverá novidades. Na União de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz Joel Balsinha é candidato e vai enfrentar Esperança Câncio. Em Vila Franca de Xira Ricardo Carvalho, actual presidente da junta, vai dar lugar a Flávia Pimenta. Nas restantes secções manter-se-á tudo na mesma: Pedro Sá em Alverca e Sobralinho, Ricardo Bragança Silveira na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e João Tremoço em Vialonga. Na União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras mantém-se a dúvida sobre se Mário Nuno Duarte, que é presidente daquela assembleia de freguesia, se manterá no cargo.