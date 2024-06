Francisco Dinis recandidata-se à liderança do PS de Torres Novas

Francisco Dinis, 34 anos, volta a candidatar-se à presidência da concelhia do Partido Socialista de Torres Novas. O actual líder socialista informou, nas suas redes sociais, a disponibilidade para continuar ao leme do partido no concelho. Deputado à Assembleia da República na XV legislatura, que integrou também o XXII Governo Constitucional, afirmou que encabeça um projecto que procura dar continuidade à transformação do concelho.

Ao que tudo indica, nenhum outro militante do PS se posicionou para um embate eleitoral interno, pelo que se prevê a reeleição do antigo deputado. Licenciado e com várias especializações na área do Direito, assim como também em Gestão, Francisco Dinis é também líder da bancada do PS na assembleia municipal, assim como membro da União de Freguesias de São Pedro, Lapas e Ribeira Branca.

Num mandato que, entre outras coisas, pretende preparar as próximas eleições autárquicas, o candidato afirmar que “o futuro de Torres Novas, para seu bem, precisa do PS”, acrescentando que é o partido dos torrejanos, desafiando os cidadãos para se juntarem à causa para fazer ainda mais pelo concelho. Uma candidatura que tem como mandatário o presidente da câmara municipal, Pedro Ferreira.