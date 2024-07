Câmara de Benavente vai recorrer de acórdão favorável à Quercus no caso Portucale

A Câmara de Benavente vai recorrer do acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) que deu razão à organização ambientalista Quercus e considerou nulas as deliberações da autarquia com cerca de três décadas que aprovaram um loteamento da sociedade Portucale na Herdade da Vargem Fresca, em zona de sobreiros.



A garantia foi dada pelo presidente da câmara, Carlos Coutinho, na reunião do município realizada esta segunda-feira, 1 de Julho, nos Paços do Concelho. A decisão surge depois do município ter "avaliado" os fundamentos da sentença e garantiu que a autarquia "está em condições" de recorrer do acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS).