Chega novamente ausente na reunião de câmara em Santarém

O vereador do Chega na Câmara de Santarém, Pedro Frazão, faltou pela terceira vez consecutiva a uma reunião de câmara em Santarém e, mais uma vez, ninguém o substituiu. Uma situação pouco habitual e que resulta das divergências internas no Chega na capital de distrito.

Frazão é também deputado à Assembleia da República e tem justificado as ausências com a actividade parlamentar.

A reunião desta segunda-feira foi conduzida pelo vice-presidente João Leite, já que o presidente Ricardo Gonçalves se encontra de férias.