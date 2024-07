Obras a bom ritmo para mudarem a cara do Flecheiro em Tomar

As obras no Flecheiro em Tomar prosseguem a bom ritmo. O espaço conta já com caminhos para passeio, bancos, baloiços para crianças e um anfiteatro. Os candeeiros também já foram colocados no local.

No terreno foram plantadas várias árvores, que permitirão algumas sombras. Depois de vários adiamentos, a última data apontada para abertura do espaço é 12 de Julho, mas a mesma poderá ser adiada devido à expropriação de um terreno situado na área.

O custo da empreitada está estimado em três milhões de euros. A área de 36.500 m2 tem como principal objetivo prevenir o risco de inundação da cidade, a criação de uma bacia na margem direita do rio irá evitar que o rio transborde.