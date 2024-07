Alternativacom vai pedir esclarecimentos sobre contas de 2023 em Abrantes

O partido Alternativacom vai pedir esclarecimentos ao Tribunal de Contas e à Inspecção Geral das Finanças (IGF) sobre a consolidação das contas do exercício de 2023 da Câmara Municipal de Abrantes. Para o movimento independente, representado na assembleia municipal pelos deputados José Nascimento e Sónia Pedro, não faz sentido que os órgãos autárquicos tenham de aprovar as contas do exercício com base num rascunho não assinado pelo Revisor Oficial de Contas (ROC), exigindo assim que o parecer e a certificação das contas sejam ractificados pelo ROC antes da submissão aos órgãos municipais para aprovação.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Abrantes terminou 2023 com um resultado líquido positivo de 2,2 milhões de euros, depois de, no ano anterior, ter apresentado um resultado negativo de 648 mil euros. O documento foi apreciado e aprovado em reunião camarária com os votos favoráveis do PS e PSD e o voto contra do movimento ALTERNATIVAcom. Também na assembleia municipal o relatório de contas foi aprovado com dois votos contra do mesmo movimento e abstenções do PSD (2) e CDU (1).